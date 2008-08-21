Итоги 13-го дня Олимпиады

За тринадцать дней соревнований разыграно 237 комплектов наград

1. Китай - 83 медалей, за день +4 (46 золотых, 15 серебряных, 22 бронзовых; вчера было 45-14-20)

2. США - 94 +12 (29-34-31; 26-28-28)

3. Великобритания 40 +3 (17-12-11; 16-10-11)

4. Россия 51 +6 (16-16-19; 13-14-18)

5. Австралия - 38 +2 (11-13-14; 11-12-13)

6. Германия 31 +3 (11-8-12; 11-8-9)

7. Южная Корея - 26 +2 (10-10-6; 8-10-6)

8. Япония - 24 +2 (9-6-9; 8-6-8)

9. Италия - 21 +1 (6-7-8; 6-7-7)

10. Нидерланды 15 +2 (6-5-4; 4-5-4)

11. УКРАИНА 19 +1 (5-5-9; 5-5-8) 12. Ямайка 9 +2 (5-3-1; 4-3-0)

13. Франция 30 (4-12-14) - без изменений

14. Испания 11 +1 (4-5-2; 3-5-2)

15. Румыния 8 (4-1-3) - б.и.

16. Канада 15 +2 (3-7-5; 2-6-5)

17. Польша 8 (3-4-1) - б.и.

18. Чехия 6 +1 (3-3-0; 2-3-0)

19. Новая Зеландия 9 (3-1-5) - б.и.

20. Словакия 5 +1 (3-1-1; 3-1-0)

21. Грузия 6 +3 (3-0-3; 2-0-2)

22. Куба 14 +1 (2-6-6; 1-6-6)

23. Кения 8 (2-4-2) - б.и.

24. Беларусь 13 (2-3-8) - б.и.

24-25. Дания 6 (2-1-3) - б.и.

24-25. КНДР 6 (2-1-3) - б.и.

26. Эфиопия 3 (2-1-0) - б.и.

27. Швейцария 5 (2-0-3) - б.и.

29. Казахстан 10 +2 (1-4-5; 1-3-4)

30-31. Норвегия 6 +1 (1-3-2; 1-2-2)

30-31. Турция 6 +2 (1-3-2; 1-2-1)

32. Зимбабве 4 (1-3-0) - б.и.

33. Бразилия 8 (1-2-5; 1-0-5)

34-35. Узбекистан 6 +1 (1-2-3; 0-2-3)

34-35. Азербайджан 6 +1 (1-2-3; 1-2-2)

36. Словения 5 (1-2-2) - б.и.

37-38. Болгария 5 (1-1-3) - б.и.

37-38. Индонезия 5 (1-1-3) - б.и.

39. Финляндия 3 (1-1-1) - б.и.

40-43. Португалия 2 +1 (1-1-0; 0-1-0)

40-43. Таиланд 2 (1-1-0) - б.и.

40-43. Эстония 2 (1-1-0) - б.и.

40-43. Монголия 2 (1-1-0) - б.и.

44. Аргентина 3 +1 (1-0-2; 1-0-1)

45-46. Мексика 2 (1-0-1) - б.и.

45-46. Индия 2 (1-0-1) - б.и.

47-50. Панама 1 (1-0-0) - б.и.

47-50. Бахрейн 1 (1-0-0) - б.и.

47-50. Камерун 1 (1-0-0) - б.и.

47-50. Тунис 1 (1-0-0) - б.и.

51. Венгрия 5 (0-4-1) - б.и.

52. Швеция 4 +1 (0-3-1; 0-3-0)

53. Литва 5 +2 (0-2-3; 0-1-2)

54-56. Хорватия 3 +1 (0-1-2; 0-1-1)

54-56. Греция 3 (0-1-2) - б.и.

54-56. Австрия 3 (0-1-2) - б.и.

По серебру и бронзе - Таджикистан (+ серебро), Алжир, Киргизия, Колумбия, Сербия (все - б.и.)

По одному серебру - Доминиканская Республика, ЮАР, Чили, Малайзия, Сингапур, Эквадор, Тринидад и Тобаго, Вьетнам (все - б.и.)

Пять бронз - Армения (б.и.)

Четыре бронзы - Тайвань (+1)

По одной бронзе - Багамы (+1), Израиль, Венесуэла, Афганистан, Латвия, Иран, Марокко, Египет, Того (все - б.и.)