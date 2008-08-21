На Олимпиаде завершился футбольный турнир и турнир по софтболу

*** Женская сборная США по футболу выиграла золото Олимпийских игр. В финале американки обыграли сборную Бразилии со счетом 1:0. Основное время матча завершилось вничью 0:0. Победный гол на шестой минуте дополнительного времени забила Карли Ллойд.

Бронзовые медали завоевали футболистки сборной Германии. В матче за третье место немки победили команду Японии со счетом 2:0.

*** Сборная Японии по софтболу выиграла золотую медаль, победив американок в финале олимпийского турнира со счетом 3:1. Бронзовыми медалистками Олимпиады-2008 стали спортсменки из Австралии.

*** Китаянка Жулинь Чэнь стала олимпийской чемпионкой по прыжкам в воду с десятиметровой вышки. Это золото стало для сборной Китая седьмым в прыжках в воду из семи, которые разыграны на сегодня. Китаянка завершила соревнования с результатом 447,70 балла, канадка Эмили Хейманс набрала 437,05 очка. Бронзовую медаль выиграла еще одна представительница Китая Синь Ван (429,90 балла).

С использованием материаловолимпийского проекта Ленты.ру