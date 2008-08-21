На Олимпиаде завершились соревнования по легкой атлетике

*** Ямайская бегунья Вероника Кэмпбелл-Браун выиграла золотую медаль Олимпиады-2008 в беге на 200 метров. Она принесла своей стране пятое золото Игр в Пекине. Ее соотечественница Кэррон Стюарт в финальном забеге заняла третье место и завоевала бронзовую медаль. Пришедшая второй американка Эллисон Феликс отстала от победительницы на 19 сотых секунды.

*** Чешская легкоатлетка Барбора Шпотакова завоевала золотую медаль в метании копья с результатом 71,42 метра. Чешка опередила россиянку Марию Абакумову (70,78 м). Бронза досталась немке Кристине Обергфолл (66,13 м).

*** Американец Лашоун Мерритт выиграл золотую медаль в беге на 400 метров. Мерритт пробежал дистанцию за 43,75 секунды. Вторым стал соотечественник Мерритта Джереми Уоринер. Бронзовую награду завоевал еще один американец Дэвид Невилл.

*** Кубинский бегун Дайрон Роблес выиграл золото на дистанции 110 метров с барьерами. Роблес показал результат 12,93 секунды. Второе место занял американец Дэвид Пейн, бронзовая награда досталась другому представителю США Дэвиду Оливеру.

*** Легкоатлет Нельсон Эвора принес Португалии первую золотую медаль Олимпийских игр 2008 года. Эвора выиграл соревнования мужчин в тройном прыжке. В своей четвертой попытке португалец показал результат 17,67 метра. Британец Филлипс Идову, занявший второе место, прыгнул на 17,62 метра. Бронзовую медаль завоевал багамский легкоатлет Ливан Сандс (17,59 метра).

По материалам олимпийского проекта Ленты.ру