На Олимпиаде разыграно золото в водном поло, пятиборье и таэквондо

На Олимпиаде разыграны комплекты наград в водном поло, пятиборье и таэквондо

*** В финале женского турнира по водному поло, в котором встречали сборные США и Голландии, победу одержали голландские спортсменки. Они обыграли американок со счетом 9:8. Ранее 21 августа состоялся матч за бронзовую награду, в котором австралийки взяли верх над венгерскими ватерполистками (12:11).

*** Россиянин Андрей Моисеев стал олимпийским чемпионом в современном пятиборье. Российский спортсмен набрал 5632 очка, на 84 балла опередив занявшего второе место литовца Эдвинаса Крунголкаса. Бронзу завоевал еще один литовский спортсмен Андрей Заднепровскис. Украинцы Павел Тимощенко и Дмитрий Кирпулянский, соответственно, 7-й и 9-й.

*** Спортсменка из Южной Кореи Им Су Чжон стала олимпийской чемпионкой по таэквондо, выиграв турнир в категории до 57 килограммов. В финале она победила Азиз Танрикулу из Турции. Бронзовые медали завоевали американка Диана Лопес и Марина Зубчич из Хорватии.

*** Также спортсмен из Южной Кореи Сон Тай Чжин стал олимпийским чемпионом по таэквондо, выиграв турнир в категории до 68 килограммов. В финале он победил американца Марка Лопеса. Бронзовые медали - у Ю-Чи Сунга (Тайвань) и Сервета Тазугула (Турция).

С использованием материалов олимпийского проекта Ленты.ру