На Олимпиаде завершили соревнования борцы и яхтсмены

Завершились олимпийские соревнования в парусном спорте и вольной борьбе.

*** Грузинский борец вольного стиля Реваз Миндорашвили, выступающий в весовой категории до 84 килограммов, стал чемпионом Олимпиады-2008. В поединке за золото Реваз Миндорашвили победил представителя Таджикистана Юсупа Абдусаломова.

Бронзовые награды достались украинцу Тарасу Данько и россиянину Георгию Кетоеву

*** Российский борец вольного стиля Ширвани Мурадов, выступающий в весовой категории до 96 килограммов, выиграл золотую медаль. В финале Мурадов победил Таймураза Тигиева из Казахстана. Бронзовые медали завоевали Георгий Гогшелидзе из Грузии и азербайджанец Хетаг Газюмов.

*** Борец вольного стиля Артур Таймазов, представляющий Узбекистан в весовой категории до 120 килограммов, выиграл финал олимпийского турнира. Российский борец Бахтияр Ахмедов – второй. Бронзовые награды завоевали словак Давид Мусульбес и Марид Муталимов из Казахстана.

*** Испанские яхтсмены Фернандо Эчаварри и Антон Пас стали олимпийскими чемпионами в классе "торнадо". Испанцы выиграли соревнования с результатом 44 очка, опередив австралийцев Дарен Бундока и Эшли Гленна и аргентинцев Сантьяго Ланхе и Карлоса Эспинолу.

*** Британские яхтсмены Йен Перси и Эндрю Симпсон выиграли золотые медали в классе "Звездный". Второе место заняли бразильцы Роберт Шейдт и Бруно Прада. Шведский дуэт Фредрик Лооф/Андерс Экстрем выиграл бронзовые медали.

По материалам олимпийского проекта Ленты.ру