Начался 13-й день Олимпиады

В первой половине 21 августа на Олимпийских играх разыграны награды в спортивной ходьбе, мужском плавательном марафоне и пляжном волейболе.

*** Российская легкоатлетка Ольга Каниськина стала олимпийской чемпионкой в ходьбе на дистанции 20 километров. Каниськина лидировала на протяжении почти всей дистанции и преодолела ее за 1 час, 26 минут и 31 секунду, установив новый олимпийский рекорд. Второе место заняла легкоатлетка из Норвегии Кьерсти Тиссе Платцер, а бронзовую награду завоевала итальянка Элиза Ригаудо.

*** Голландский пловец Мартен ван дер Вейден стал олимпийским чемпионом на дистанции 10 километров на открытой воде. Серебряную медаль завоевал британец Дэвид Дэвис, а бронзовую - немец Томас Лурц. Примерно за 500 метров до финиша Дэвис попытался оторваться от общей группы пловцов, но вскоре его догнал ван дер Вейден, а затем к лидерам приблизился Лурц. Судьба медалей решилась на последних метрах. Украинский пловец Игорь Червинский пришел 12-м.

*** Американки Мисти Мей-Тренор и Керри Уолш выиграли золотую олимпийскую медаль в женском турнире по пляжному волейболу. В финальном матче дуэт из США взял верх над китаянками Цзя Тянь и Цзе Ван со счетом 21:18, 21:18. Отметим, что победная серия Мей-Тренор и Уолш достигла 108 официальных матчей.

Бронзовая медаль женского олимпийского турнира по пляжному волейболу досталась другому дуэту из Китая Чэнь Суэ/Си Чжан, победившему в матче за третье место спортсменок из Бразилии.

*** Полуфинальные и финальные олимпийские заезды велогонщиков, выступающих в дисциплине ВМХ, перенесены с 21 на 22 августа из-за сильного дождя. Таким образом, два комплекта наград (у мужчин и у женщин), которые должны были быть разыграны в четверг, будут разыграны в пятницу

По материалам олимпийского проекта Ленты.ру