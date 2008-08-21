Сборная Украины провела последнюю репетицию перед стартом ЧМ-2010

В среду, 20 августа, национальная сборная Украины провела товарищескую встречу против команды Польши, которая стала для подопечных Алексея Михайличенко последней репетицией перед стартом квалификационного цикла ЧМ-2010. С минимальным счетом - 1:0 - победу праздновали «сине-желтые». В составе хозяев отметился Сергей Кравченко, воспользовавшись передачей Андрея Воронина с правого фланга.

Украина - Польша 1:0.

Гол: Кравченко (45+2).

Украина: Пятов, Ярмаш, Михалик, Чигринский, Шевчук, Назаренко (Гай, 73), Тимощук (Левченко, 63), Кравченко (Калиниченко, 66), Голайдо (Мандзюк, 90+3), Воронин (Шевченко, 46), Милевский (Гоменюк, 58).

Польша: Фабиански, Кокошка (Загорский, 46), Голански (Ковальчик, 19), Дудка, Смолярек (Геррейро, 46), Кжиновек, Елень (Павловский, 79), Жевляков, Блащиковский (Маевский, 60), Левандовский, Муравский (Польчак, 46).

На послематчевой пресс-конференции наставник национальной сборной Украины отметил, что он в целом доволен действиями своих подчиненных. «В отличие от нашей команды, поляки принимали участие в чемпионате Европы, у них хорошо налажены игровые связки. Мы же пока еще находимся в поиске основного состава, который каждый раз претерпевает изменения. Чувствуется, что ребятам не хватает взаимного понимания. Невзирая ни на что, игроки выполнили те задания, о которых мы договаривались», - сказал Михайличенко.

По словам тренера, селекционный процесс продолжается. «К матчу с Беларусью кандидаты в сборную проведут еще по два-три матча в чемпионате и еврокубках, и я не исключаю появления в национальной команде новых имен. Могу сказать, что футболисты остались довольны состоянием газона и поддержкой болельщиков, но я все же надеюсь, что на следующем матче во Львове на стадионе «Украина» свободных мест не останется».

ФФУ