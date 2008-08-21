Эксперты УЕФА довольны

Эксперты УЕФА, которые проверяют готовность Украины к проведению Чемпионата Европы по футболу 2012 года, довольны презентациями автомобильных и железных дорог - «Укравтодора» и «Укрзализныци».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины, об этом они заявили во время совещания в министерстве.

По словам первого заместителя генерального директора «Укрзализныци» Николая ЛУХАНИНА, работы ведутся по внедрению скоростного движения пассажирских поездов (со скоростью до 200 км/ч), по закупке скоростных поездов с принудительным наклоном кузова, а также по строительству технической станции, реконструкции депо и пунктов технического обслуживания пассажирских вагонов, по строительству железнодорожно-автомобильного мостового перехода через Днепр в г. Киеве, по ремонту вокзальных комплексов в пределах Киевского железнодорожного узла, реконструкции депо ст. Киев-пассажирский.

«Для финансирования железнодорожной составляющей, в соответствии с Государственной целевой программой, отведено 2,5 млрд. евро», - сказал Н.ЛУХАНИН.

«Пропускная способность железных дорог дает возможность запускать достаточное количество дополнительных поездов», - отметил замгенерального директора «Укрзализныци».

Заместитель главы «Укравтодора» Николай БЕРЕЗОВСКИЙ сообщил, что на приведение украинских дорог в надлежащее состояние выделено более 40 млрд. грн., из которых более 26 млрд. грн. - средства из Государственного бюджета, еще почти 14 млрд. грн. - кредитные ресурсы.

“В первую очередь мы обращаем внимание на западное направление: капитально отремонтируем дороги на маршрутах от Львова до международных автомобильных пунктов пропуска”, - сказал Н.БЕРЕЗОВСКИЙ.

По его словам, во время подготовки к Евро-2012 будет построено 236 км новых дорог, реконструировано 225 км существующих и капитально отремонтировано 4 тыс. 147 км дорог.

Справка УНИАН. 16 января 2008 года Кабинет министров Украины утвердил план первоочередных мероприятий по проведению Евро-2012.

Чемпионат Европы по футболу 2012 года должен проходить в Украине и Польше. Никогда прежде чемпионаты мира или Европы по футболу в нынешнем их формате не проходили на территории республик бывшего СССР. По польско-украинскому плану, матчи чемпионата должны пройти в Варшаве, Вроцлаве, Гданьске, Кракове, Познани и Хожуве (Польша), Днепропетровске, Донецке, Киеве и Львове (Украина).

27 июня Национальное агентство Украины по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года презентовало в УЕФА Генеральный план развития инфраструктуры.