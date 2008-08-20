Итоги 12-го дня Олимпиады

За двенадцать дней соревнований разыграно 216 комплектов наград:

1. Китай - 79 медалей, за день +3 (45 золотых, 14 серебряных, 20 бронзовых; вчера было 43-14-19)

2. США - 82 +3 (26-28-28; 26-26-27)

3. Великобритания 37 +4 (16-10-11; 16-9-8)

4. Россия 45 +3 (13-14-18; 10-14-18)

5. Австралия - 36 +3 (11-12-13; 11-10-12)

6. Германия 28 (11-8-9) - без изменений

7. Южная Корея - 24 (8-10-6) - б.и.

8. Япония - 22 (8-6-8) - б.и.

9. Италия - 20 +1 (6-7-7; 6-6-7)

10. УКРАИНА 18 +1 (5-5-8; 5-4-8) 11. Франция 30 +1 (4-12-14; 4-11-14)

12. Нидерланды 13 (4-5-4) - б.и.

13. Румыния 8 (4-1-3) - б.и.

13. Ямайка 7 +2 (4-3-0; 2-3-0)

15. Испания 10 +1 (3-5-2; 3-4-2)

16. Польша 8 (3-4-1) - б.и.

17. Новая Зеландия 9 +1 (3-1-5; 2-1-5)

18. Словакия 4 (3-1-0) - б.и.

19. Канада 13 (2-6-5) - б.и.

20. Кения 8 (2-4-2) - б.и.

21. Беларусь 13 +2 (2-3-8; 1-3-7)

22. Чехия 5 (2-3-0) - б.и.

23-24. Дания 6 (2-1-3) - б.и.

23-24. КНДР 6 (2-1-3) - б.и.

25. Эфиопия 3 (2-1-0) - б.и.

26. Швейцария 5 (2-0-3) - б.и.

27. Грузия 4 +1 (2-0-2)

28. Куба 13 +2 (1-6-6; 1-5-5)

29. Казахстан 8 (1-3-4) - б.и.

30. Зимбабве 4 (1-3-0) - б.и.

31-33. Словения 5 (1-2-2) - б.и.

31-33. Норвегия 5 (1-2-2) - б.и.

31-33. Азербайджан 5 (1-2-2) - б.и.

34. Турция 4 +1 (1-2-1; 0-2-1)

35-36. Болгария 5 +1 (1-1-3; 1-1-2)

35-36. Индонезия 5 (1-1-3) - б.и.

37. Финляндия 3 (1-1-1) - б.и.

38-40. Таиланд 2 +1 (1-1-0; 1-0-0)

38-40. Эстония 2 (1-1-0) - б.и.

38-40. Монголия 2 (1-1-0) - б.и.

41. Бразилия 6 (1-0-5) - б.и.

42-44. Мексика 2 +1 (1-0-1; 0-0-1)

42-44. Индия 2 +1 (1-0-1; 1-0-0)

42-44. Аргентина 2 (1-0-1) - б.и.

45-48. Панама 1 (1-0-0) - б.и.

45-48. Бахрейн 1 (1-0-0) - б.и.

45-48. Камерун 1 (1-0-0) - б.и.

45-48. Тунис 1 (1-0-0) - б.и.

49. Венгрия 5 (0-4-1) - б.и.

50. Швеция 3 (0-3-0) - б.и.

51. Узбекистан 5 +1 (0-2-3; 0-1-3)

52-54. Литва 3 (0-1-2) - б.и.

52-54. Греция 3 (0-1-2) - б.и.

52-54. Австрия 3 (0-1-2) - б.и.

По серебру и бронзе - Хорватия, Алжир, Киргизия, Колумбия, Сербия (все - б.и.)

По одному серебру - Доминиканская Республика (+1), Португалия, ЮАР, Чили, Малайзия, Сингапур, Эквадор, Тринидад и Тобаго, Вьетнам (все - б.и.)

Пять бронз - Армения (б.и.)

Три бронзы - Тайвань (+1)

По одной бронзе - Израиль (+1), Венесуэла (+1), Афганистан (+1), Латвия, Иран, Марокко, Египет, Таджикистан, Того (все - б.и.)