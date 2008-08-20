Итоги 12-го дня Олимпиады
Китай, США, Россия и Австралия добавили по 3 медали, Англия - 4
За двенадцать дней соревнований разыграно 216 комплектов наград:
1. Китай - 79 медалей, за день +3 (45 золотых, 14 серебряных, 20 бронзовых; вчера было 43-14-19)
2. США - 82 +3 (26-28-28; 26-26-27)
3. Великобритания 37 +4 (16-10-11; 16-9-8)
4. Россия 45 +3 (13-14-18; 10-14-18)
5. Австралия - 36 +3 (11-12-13; 11-10-12)
6. Германия 28 (11-8-9) - без изменений
7. Южная Корея - 24 (8-10-6) - б.и.
8. Япония - 22 (8-6-8) - б.и.
9. Италия - 20 +1 (6-7-7; 6-6-7)
10. УКРАИНА 18 +1 (5-5-8; 5-4-8)11. Франция 30 +1 (4-12-14; 4-11-14)
12. Нидерланды 13 (4-5-4) - б.и.
13. Румыния 8 (4-1-3) - б.и.
13. Ямайка 7 +2 (4-3-0; 2-3-0)
15. Испания 10 +1 (3-5-2; 3-4-2)
16. Польша 8 (3-4-1) - б.и.
17. Новая Зеландия 9 +1 (3-1-5; 2-1-5)
18. Словакия 4 (3-1-0) - б.и.
19. Канада 13 (2-6-5) - б.и.
20. Кения 8 (2-4-2) - б.и.
21. Беларусь 13 +2 (2-3-8; 1-3-7)
22. Чехия 5 (2-3-0) - б.и.
23-24. Дания 6 (2-1-3) - б.и.
23-24. КНДР 6 (2-1-3) - б.и.
25. Эфиопия 3 (2-1-0) - б.и.
26. Швейцария 5 (2-0-3) - б.и.
27. Грузия 4 +1 (2-0-2)
28. Куба 13 +2 (1-6-6; 1-5-5)
29. Казахстан 8 (1-3-4) - б.и.
30. Зимбабве 4 (1-3-0) - б.и.
31-33. Словения 5 (1-2-2) - б.и.
31-33. Норвегия 5 (1-2-2) - б.и.
31-33. Азербайджан 5 (1-2-2) - б.и.
34. Турция 4 +1 (1-2-1; 0-2-1)
35-36. Болгария 5 +1 (1-1-3; 1-1-2)
35-36. Индонезия 5 (1-1-3) - б.и.
37. Финляндия 3 (1-1-1) - б.и.
38-40. Таиланд 2 +1 (1-1-0; 1-0-0)
38-40. Эстония 2 (1-1-0) - б.и.
38-40. Монголия 2 (1-1-0) - б.и.
41. Бразилия 6 (1-0-5) - б.и.
42-44. Мексика 2 +1 (1-0-1; 0-0-1)
42-44. Индия 2 +1 (1-0-1; 1-0-0)
42-44. Аргентина 2 (1-0-1) - б.и.
45-48. Панама 1 (1-0-0) - б.и.
45-48. Бахрейн 1 (1-0-0) - б.и.
45-48. Камерун 1 (1-0-0) - б.и.
45-48. Тунис 1 (1-0-0) - б.и.
49. Венгрия 5 (0-4-1) - б.и.
50. Швеция 3 (0-3-0) - б.и.
51. Узбекистан 5 +1 (0-2-3; 0-1-3)
52-54. Литва 3 (0-1-2) - б.и.
52-54. Греция 3 (0-1-2) - б.и.
52-54. Австрия 3 (0-1-2) - б.и.
По серебру и бронзе - Хорватия, Алжир, Киргизия, Колумбия, Сербия (все - б.и.)
По одному серебру - Доминиканская Республика (+1), Португалия, ЮАР, Чили, Малайзия, Сингапур, Эквадор, Тринидад и Тобаго, Вьетнам (все - б.и.)
Пять бронз - Армения (б.и.)
Три бронзы - Тайвань (+1)
По одной бронзе - Израиль (+1), Венесуэла (+1), Афганистан (+1), Латвия, Иран, Марокко, Египет, Таджикистан, Того (все - б.и.)