На Олимпиаде завершились соревнования по легкой атлетике

*** Ямайский спринтер Усейн Болт стал олимпийским чемпионом в забеге на 200 метров, установив новый мировой рекорд - 19,30 секунды. Ранее Болт выиграл стометровку, причем тоже с мировым рекордом (9,69). Серебряная награда сперва досталась представителю Нидерландских Антильских островов Чурунди Мартине (19,82 секунды), а бронза - американцу Шону Кроуфорду (19,96 секунды). Однако позже Чуранди Мартина был дисквалифицирован за то, что во время забега наступил на линию между дорожками, поэтому серебряная медаль перешла к Шону Кроуфорду, а бронзовым призером стал еще один легкоатлет из США Уолтер Дикс.

*** Ямайская легкоатлетка Мелани Уокер завоевала золотую медаль на дистанции 400 метров с барьерами. Уокер выиграла забег с новым олимпийским рекордом - 52,64 секунды. Второе место заняла Шина Тоста из США, а бронза досталась Таше Дэнверс из Великобритании.

По материалам олимпийского проекта Ленты.ру