Китай сравнялся с США по медалям

*** Оксана Менкова из Белоруссии завоевала золотую медаль Олимпийских игр в метании молота. В своей пятой попытке Менкова показала результат 76,34 метра, установив олимпийский рекорд. Серебряную медаль выиграла кубинка Йипси Морено. Бронза досталась спортсменке из Китая Вэньсю Чжан. Таким образом, Китай выиграл на Олимпиаде-2008 79 наград и сравнялся по общему числу медалей с США.

Последние сегодняшние медали на Олимпиаде (мужской бег на 200 м и женский на 400 м с барьерами) будут разыграны к 5 часам вечера (по Киеву).

По материалам олимпийского проекта Ленты.ру