Экспертам УЕФА рассказали про демонтаж "Олимпийского"

Эксперты УЕФА ознакомились с ходом реконструкции Национального спортивного комплекса "Олимпийский".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта, 18-19 августа с целью инспекции хода подготовки к финальной части чемпионата Европы 2012 по футболу в Украине находилась экспертная группа во главе с председателем департамента УЕФА по стадионам и безопасности Марком ТИММЕРОМ. Целью их визита было изучение состояния строительства новых и реконструкции действующих стадионов в принимающих городах.

19 августа экспертная группа ознакомилась с ходом реконструкции НСК "Олимпийский", где планируется проведение финального матча Евро 2012.

В тот же день к сведению экспертов УЕФА был представлен проект реконструкции стадиона. Его презентацию провела немецкая компания GMP, с которой был подписан договор на выполнение проектных работ по реконструкции НСК "Олимпийский".

Во время презентации Министерством по делам семьи, молодежи и спорта были представлены графики выполнения первоочередных работ по реконструкции НСК "Олимпийский". В частности, эксперты УЕФА были проинформированы, что уже проведены топогеодезические и геологические изыски, демонтированы 2 свето-информационных табло, чаша олимпийского огня, завершаются работы по демонтажу сидений, первой осветительной опоры, начат демонтаж второй осветительной опоры и репортажно-информационного комплекса, продолжаются работы по демонтажу торгово-развлекательного комплекса "Троицкий".

Эксперты УЕФА также получили исчерпывающие ответы относительно процедуры финансирования всех этапов реконструкции стадиона.

Подводя итоги презентации, М.ТИММЕР отметил качественное продвижение проекта реконструкции НСК "Олимпийский" за последний месяц. Он дал ряд рекомендаций относительно всех требований УЕФА к стадионам класса "элит", которые необходимо учесть во время реконструкции. Председатель экспертной группы заметил, что обновленный НСК "Олимпийский" должен отвечать всем требованиям УЕФА для проведения матчей финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Как сообщал УНИАН, холдинговая компания «Киевгорстрой» определена генеральным подрядчиком по демонтажных работах на НКС «Олимпийский».

Как сообщил вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК, тендер по выбору генерального подрядчика работ по реконструкции НКС «Олимпийский» будет объявлен позже.

По его словам, согласно проекту реконструкции и утвержденному графику работ, реконструкция НСК «Олимпийский» будет завершена до 2010 года.

Разработку проектной документации относительно реконструкции стадиона осуществляет немецкое архитектурное бюро GMP von Gerkan, Marg und Partner.

Предусмотрено три стадии работ. Первая – презентация концептуального проекта на протяжении 60 дней. Вторая – собственно рабочий проект, который должен быть подан на протяжении 180 дней (параллельно будут осуществляться строительные работы). Третий этап – рабочая документация (параллельно сопровождение строительства до 2010 года).