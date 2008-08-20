На Олимпиаде разыграны медали по таэквондо

На Олимпиаде завершились сегодняшние соревнования по таэквондо

*** Золотую награду в соревнованиях по таэквондо в весовой категории до 58 килограммов завоевал мексиканец Гильермо Перес, победивший в финале представителя Доминиканской республики Юлиса Габриэля Мерседеса. Бронзовые медали выиграли Чу Му Йень с Тайваня и афганец Рохулла Никпаи.

Сборная Афганистана завоевала свою первую медаль за всю историю участия в Олимпийских играх (11 Олимпиад).

*** Китаянка Цзинюй У выиграла золотую медаль по таэквондо в весовой категории до 49 килограммов - она победила Буттри Пуедпонг из Таиланда. Бронзовые медали завоевали Даля Контрерас Риверо из Венесуэлы и кубинка Дайнеллис Монтехо.

По материалам олимпийского проекта Ленты.ру