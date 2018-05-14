Олимпиада-2008: Украина таки умеет стрелять

Украинцы продолжают завоевывать олимпийские медали. В Пекине оказалось, что стрелять в Украине умеют. После первого золота фехтовальщиц, Артур Айвазян в стрельбе из винтовки на 50 м завоевал вторую золотую медаль. Его достижения повторили лучник Виктор Рубан и стрелок из скорострельного пистолета Александр Петрив. Лишь 0,01 балла отделили от первого места серебряного призера Олимпийских Игр стрелка Юрия Сухорукова. Лучших стрелков Украины, а теперь уже и мира, во вторник в аэропорту “Борисполь” встречали близкие и родные, тренеры, правительственные чиновники. Приветствовал победителей и УНИАН.

Авиарейс с олимпийцами на борту задержался почти на час. Мама Виктора Рубана с букетом цветов и счастливой улыбкой с нетерпением ожидает сына-победителя. Она с детства любит спорт... И мечтала, чтобы сын стал профессиональным спортсменом.

- Виктор стрелял из лука с трех лет. Дедушка ему сделал лук из лозы и он все детство в селе стрелял, - рассказывает Татьяна Рубан. - Никто тогда не думал, что он будет стрелком и будет зарабатывать себе на хлеб этим видом спорта.

На протяжении Олимпийских Игр Татьяна не могла справиться с волнением. Но ей еще повезло - в Пекине живет ее племянник, поэтому все новости она узнавала из первых уст. Когда по телефону услышала, что сын завоевал “золото”, говорит что сразу нахлынули слезы, а затем уже кричала от радости.

- Я в душе надеялась, что он станет чемпионом. Но не ожидала, что победит всех. Я была так счастлива, что мой ребенок доказал мне и всем, что он молодец.

Наконец появляются олимпийцы. Их встречают бурными аплодисментами - как настоящих героев. Мать обнимает сына. Рассматривает медаль, пробует на “на зуб”.

- Все чисто - золото, - улыбаясь, комментирует Татьяна после “кусания” медали.

Сын сияет от радости - не меньше матери.

- Впечатления нельзя передать. Гордость за свою страну, за тех людей, которые помогали мне этого достичь, - рассказывает Виктор. - Я сейчас еще не почувствовал в полной мере новый статус. Еще не пришло ко мне осознание победы. Но постепенно появляется: да, действительно чемпион... И это прекрасно!

Александр Петрив о золотой олимпийской медали мечтал с детства.

- У меня был очень сложный переход из юниорского возраста во взрослый - 7 лет не было таких результатов, чтобы попасть в сборную. Но я не опускал руки и продолжал упорно заниматься. Я с утра до вечера находился в тире. Практически все свое время я отдавал спорту. В 2000 году попал в состав сборной. Мне очень нравится девиз: “Нет ничего невозможного”.

Теперь Петрив мечтает получить сразу три золотых медали - в трех пистолетных упражнениях на одной Олимпиаде.

Артур Айвазян выходит в берете пограничника.

- Берет - это наш талисман. Я офицер пограничных войск. Майор, - объясняет чемпион.

- А спортсмены суеверные люди?

- Я абсолютно не суеверен. Но в Пекине, чтобы не было никаких претензий к самому себе, я придерживался всех примет. Например, лишний раз не брился.

- А когда это бывает лишним?

- Чтобы не сбрить “пруху”... Если на тренировке у тебя хорошо выходит и на следующий день старт, то нельзя сбивать этот “фарт”. Хотя я никогда в это не верил. Но там начал прислушиваться.

- Что помогло выиграть медаль: тренировка, желание, удача?

- Олимпийские награды даются свыше. Это не просто так... Была команда самому себе - или сейчас или никогда.

- А что было самым сложным?

- Самое сложное держать себя в руках, не волноваться. У меня была первая неудача на Олимпиаде 2003 года. И тогда я понял, чего мне не хватало. К этапам Кубка мира, к Чемпионатам Европы ты уже привык. Это твоя профессиональная деятельность... А Олимпиада - это мировое грандиозное спортивное шоу. Там ты больше актер, чем спортсмен. Ты на сцене, на виду. Нужно это волнение перебороть. А чтобы перебороть, нужно иметь какие-то навыки. С 2003 года я начал читать психологию, немножко медитировать, заниматься йогой. Прошло несколько лет, и я могу сказать что в день Олимпиады все было сыграно как по нотам. У меня нет никаких претензий к себе. Уже когда я начал смотреть запись финальной стрельбы, - тогда я больше волновался.

- А во время финальных соревнований волнения вообще не было?

- Было легкое волнение. Но оно было ровным. Не было никаких всплесков эмоций.

- Какие условия проживания и тренировки подготовили для олимпийцев в Поднебесной?

- Организация, олимпийский городок - это сказка. Стадион и плавательный центр - роскошные здания, просто нереально красивые. Никогда такого не было и, мне кажется, не будет. Это только китайцы могли такое сделать.

- А как вам бесплатный бонус от победы - слава, болельщики?

- В Пекине нам приходилось фотографироваться по 3-4 часа на день, раздавать автографы. Столько фанов там было. Слава - это хорошо. Но мне не очень нравится публичность. Публичность отбирает свободу у человека.

- Олимпийская медаль подкреплена еще и материальным вознаграждением. Вы уже решили, как потратите эти деньги?

- О деньгах никто не думал. Но в этом проблемы нет. Найдем, куда потратить.

Наконец всех спортсменов приглашают в зал. Традиционные цветы и поздравления от Президента...

Александру Петриву присваивают звание залуженого мастера спорта. Пока профильный министр Юрий Павленко вручает соответствующее удостоверение, Александр рассказывает, что в день открытия Олимпиады в Пекине Павленко завязывал ему галстук.

- У меня легкая рука. Придется всей делегации завязывать галстуки, - шутит министр.

Кстати, все победители - “силовики”, то есть военные. В связи с этим по поводу такого важного события их решили внеочередно повысить в звании. Рубан стал старшим лейтенантом, Петрив - капитаном, Айвазян и Сухоруков - подполковниками.

Все олимпийцы благодарили тренеров, родных, и фанов. Говорят, что поддержка болельщиков чувствуется и очень важна для спортсмена.

- Поддержка - как своего рода допинг. Но допинг, который не фиксируется, - смеется Айвазян.

...Спортсмены разъехались по домам (география проживания широкая - Львов, Донецк, Харьков, Симферополь). Сейчас все мечтают отдохнуть, а уже потом начнут готовиться к следующим соревнованиям - Олимпиаде в Лондоне.

Анна Ященко