У Украины могут отобрать олимпийскую медаль

12:43, 20 августа 2008
Спорт
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Грозит пожизненная дисквалификация

Людмила БЛОНСКАЯ
Украинская спортсменка Людмила БЛОНСКАЯ может быть лишена серебряной олимпийской медали за многоборье, поскольку ее тест на допинг оказался позитивным.

Как сообщает агентство Асошиейтед Пресс, Международный Олимпийский Комитет заявил о начале определения дисциплинарной процедуры относительно Л.БЛОНСКОЙ, которая стала второй после еще одной украинки Наталии ДОБРИНСКОЙ в соревнованиях по многоборью в прошлую субботу.

Планируется, что дисциплинарная Комиссия и исполнительный совет МОК примут оконечательное решение в четверг.

Если обвинение в применении допинга подтвердится, у украинской спортсменки заберут ее медаль, и исключат из соревнований.

БЛОНСКУЮ уже отстраняли от участия в соревнованиях из-за допинга на 2003-2005 годы. Если обвинение в применении допинга во второй раз подтвердится, ее дисквалифицируют пожизненно.

На данный момент, уже 4 атлета были дисквалифицированы и исключены из соревнований из-за позитивных тестов на допинг.

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