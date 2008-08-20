У Украины могут отобрать олимпийскую медаль
Грозит пожизненная дисквалификация
|Людмила БЛОНСКАЯ
Как сообщает агентство Асошиейтед Пресс, Международный Олимпийский Комитет заявил о начале определения дисциплинарной процедуры относительно Л.БЛОНСКОЙ, которая стала второй после еще одной украинки Наталии ДОБРИНСКОЙ в соревнованиях по многоборью в прошлую субботу.
Планируется, что дисциплинарная Комиссия и исполнительный совет МОК примут оконечательное решение в четверг.
Если обвинение в применении допинга подтвердится, у украинской спортсменки заберут ее медаль, и исключат из соревнований.
БЛОНСКУЮ уже отстраняли от участия в соревнованиях из-за допинга на 2003-2005 годы. Если обвинение в применении допинга во второй раз подтвердится, ее дисквалифицируют пожизненно.
На данный момент, уже 4 атлета были дисквалифицированы и исключены из соревнований из-за позитивных тестов на допинг.