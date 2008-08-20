Ехануров даст квартиры «золотым» армейцам-олимпийцам

Каждому армейскому спортсмену, завоевавшему золотую медаль на Олимпийских играх в Пекине, Министерство обороны Украины предоставит квартиру.

Как передает корреспондент УНИАН, о таком решении сообщил сегодня министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ во время рабочей поездки в Севастополь.

Ю.ЕХАНУРОВ отметил, что среди всех золотых медалей, которые есть на сегодня в активе национальной сборной Украины на Олимпиаде, три завоевали представители спортивных клубов Вооруженных Сил Украины.

«Наши армейские спортсмены тренируются в сложных условиях, но достойно представляют государство на международной арене. Очень хотел бы, чтобы таких атлетов было побольше. Я принял решение каждому олимпийскому чемпиону предоставить квартиру, и сейчас решается вопрос о поощрении серебряных и бронзовых призеров, представляющих армейский спорт», - сказал глава отечественного оборонного ведомства.