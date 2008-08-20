Еще одна медаль у Украины (добавлены фото)
12:37, 20 августа 2008Спорт
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И снова вольная борьба, и снова серебро
Украинский борец, выступающий в вольной борьбе в категории до 66 кг, Андрей Стадник получает серебро олимпийского турнира, проиграв в финальной схватке турецкому спортсмену Рамазану Сахину.
В финале Стадник выиграл первый период - счет был ничейным (2:2), но украинец стал победителем, так как провел прием последним. Во втором периоде верх взял турок - 2:1. Третий отрезок схватки завершился вничью (2:2), и по общему количеству очков (6:5) победа была присуждена Сахину.
Бронзовые медали завоевали грузин Отар Тушишвили и индиец Сушиль Кумар.
|Схватка окончена. Фото AP
|Андрей Стадник, Рамазан Сахин, Отар Тушишвили, Сушиль Кумар. Фото УНИАН
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