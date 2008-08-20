Сегодня на Олимпиаде будут разыграны 11 комплектов наград (список)

Начинается 12-й день соревнований

20 августа на Олимпийских играх в Пекине будут разыграны 11 комплектов наград: 1. Плавание. Открытая вода. 10 км. Женщины 2. Парусный спорт. Парусная доска "Мистраль". Мужчины 3. Парусный спорт. Парусная доска "Мистраль". Женщины 4. Синхронное плавание. Дуэты, произвольная программа 5. Вольная борьба. Весовая категория до 66 кг. Мужчины 6. Вольная борьба. Весовая категория до 74 кг. Мужчины 7. Таэквондо. Весовая категория до 49 кг. Женщины 8. Таэквондо. Весовая категория до 58 кг. Мужчины 9. Легкая атлетика. Метание молота. Женщины 10. Легкая атлетика. 200 м. Мужчины 11. Легкая атлетика. 400 м с барьерами. Женщины

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