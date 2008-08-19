Разыграны еще две медали Олимпиады

*** Китайский спортсмен Чун Хэ выиграл золотую награду Олимпиады-2008 в соревнованиях по прыжкам в воду с трехметрового трамплина в индивидуальном зачете. После шести попыток Хэ набрал сумму 572,90 балла. Обладателем бронзы стал его соотечественник Кай Кин, чье выступление судьи оценили в 536,65 балла. Серебро Игр-2008 досталось канадцу Александру Деспати (536,65).

*** Голландская наездница Анке ван Грунсвен завоевала золото в соревнованиях по выездке в индивидуальном зачете. Спортсменка, выступающая на коне по кличке Салинеро, смогла набрать 78,680 очка. Серебряную и бронзовую медали выиграли немки: Изабель Верт (конь Сачмо) заняла второе место, а Хайке Кеммер (Бонапарт) стала третьей.

По материалам олимпийского проекта Ленты.ру