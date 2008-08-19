На Олимпиаде завершились соревнования по гимнастике

*** Золото и серебро в упражнениях на бревне завоевали американки Шон Джонсон и Настя Люкин. Китаянка Фэй Чэн выиграла бронзовую медаль. Джонсон получила оценку 16,225 балла, Люкин - 16,025 балла, а Фэй Чен – 15,950 балла.

*** Китайский гимнаст Сяопен Ли завоевал золото Игр-2008 в упражнениях на параллельных брусьях, заработав 16,450 балла. Второе место занял спортсмен из Южной Кореи Ю Вон Чхоль (16,250). Бронзовым призером стал гимнаст из Узбекистана Антон Фокин (16,200).

*** Китайский спортсмен Кай Цзоу завоевал золото в последнем виде олимпийской гимнастики - в упражнениях на перекладине, набрав 16,200 балла. Серебряным призером Игр-2008 стал американец Джонотан Хортон (16,175). Бронза досталась немцу Фабиану Гамбухену (15,875).

По материалам олимпийского проекта Ленты.ру