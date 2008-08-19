На Олимпиаде завершились соревнования на велотреке

На Олимпиаде завершились соревнования в трех видах велогонок на треке

*** Велогонщица из Великобритании Виктория Пенделтон завоевала золото Олимпиады-2008 в спринте. Серебряной медалисткой Игр стала спортсменка из Австралии Анна Мирс. Третьей финишировала китайская велогонщица Шуан Гуо.

*** Британский велогонщик Крис Хой завоевал золото Олимпиады-2008 в соревнованиях по велотреку в спринтерском заезде. Второе место в спринте занял соотечественник Хоя Кенни Джейсон. Бронзовым призером в олимпийском спринте стал французский велогонщик Микаэль Бурген.

*** Золото Игр-2008 в велотреке в дисциплине мэдисон завоевали аргентинцы Хуан Эстебан Куручет и Вальтер Фернандо Перес. Серебро досталось команде Испании. Российские велогонщики Михаил Игнатьев и Алексей Марков выиграли бронзовые медали.

По материалам олимпийского проекта Ленты.ру