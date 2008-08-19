Еще одна медаль у Украины - серебро, в вольной борьбе

*** Василий Федорышин, выступающий в весовой категории до 60 килограммов, выиграл серебряную медаль в вольной борьбе. В финале Федорышин уступил россиянину Мавлету Батырову. Бронзовые медали завоевали японец Кеничи Юмото и иранец Сейедморад Мохаммади.

*** Золотую медаль в вольной борьбе, в весовой категории до 55 килограммов завоевал 21-летний американец Хенри Седжудо, победивший в финале японского борца Томохиро Матсунагу. Третий - российский борец Бесик Кудухов, победивший Дилшода Мансурова из Узбекистана.