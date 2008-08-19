Первые результаты 11-го дня Олимпиады

С утра 19 августа в Пекине разыграны три комплекта олимпийских медалей. Всего за день предстоит разыграть 20 комплектов.

*** Британский яхтсмен Пол Гудисон стал олимпийским чемпионом в парусных гонках в классе "лазер". В гонке, состоявшейся 19 августа, Гудисон пришел к финишу седьмым, но за счет малого количества штрафных очков опередил всех конкурентов. Второе место занял словенец Василий Збогар, а бронза досталась итальянцу Диего Ромеро.

*** В финале олимпийской парусной гонки в классе "лазер радиал" победу одержала американская спортсменка Анна Танниклифф. Серебряной медалисткой стала литовская яхтсменка Гинтаре Волунгевисюйте. Бронзовую награду Олимпиады-2008 завоевала китайская спортсменка Лицзя Сюй.

*** Немец Ян Фродено выиграл золотую медаль в триатлоне. Фродено одержал победу с результатом 1 час, 48 минут и 53 секунды. Второе место занял канадец Саймон Уитфилд, а бронзовую награду завоевал Биван Догерти из Новой Зеландии.

По материалам олимпийского проекта Ленты.ру