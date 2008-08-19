В программу Олимпиады пора включить женский бокс

Международная ассоциация любительского бокса (AIBA) предложила включить в олимпийскую программу соревнования по женскому боксу. Первые олимпийские поединки планируется провести на летних Играх 2012 года, которые пройдут в Лондоне, сообщает Associated Press.

Представители AIBA сообщили, что совместно с Международным Олимпийским комитетом (МОК) окончательно доработают правила проведения турнира по женскому боксу к декабрю 2008 года.

Президент AIBA Чин-Куо У заявил, что уровень любительского женского бокса вырос настолько, что ассоциация приняла решение о включении его в программу Олимпиад.

Квалификационный олимпийский отбор среди женщин, занимающихся любительским боксом, будет проходить во время мировых первенств и национальных чемпионатов. С января 2009 года на любительских женских турнирах по боксу под эгидой AIBA будут введены правила, согласно которым пройдет и турнир Олимпиады-2012. Бой будет состоять из четырех раундов по две минуты. Кроме того, планируется скорректировать лимиты веса в 11 категориях, приблизив их к мужским стандартам.

Лента.ру