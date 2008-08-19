Сегодня на Олимпиаде будут разыграны 20 комплектов наград (список)

Начинается 11-й день соревнований

19 августа на Олимпийских играх в Пекине будут разыграны 20 комплектов наград 1. Триатлон. Мужчины 2. Парусный спорт. Класс "Лазер". Мужчины 3. Парусный спорт. Класс "Лазер". Женщины 4. Тяжелая атлетика. Весовая категория свыше 105 кг. Мужчины 5. Вольная борьба. Весовая категория до 55 кг. Мужчины 6. Вольная борьба. Весовая категория до 60 кг. Мужчины 7. Велотрек. Мэдисон. Мужчины 8. Велотрек. Спринт. Женщины 9. Велотрек. Спринт. Мужчины 10. Спортивная гимнастика. Брусья. Мужчины 11. Спортивная гимнастика. Бревно. Женщины 12. Спортивная гимнастика. Перекладина. Мужчины 13. Батут. Индивидуальные прыжки. Мужчины 14. Прыжки в воду. Трамплин 3 м. Мужчины 15. Легкая атлетика. Прыжки в высоту. Мужчины 16. Легкая атлетика. Диск. Мужчины 17. Легкая атлетика. 400 м. Женщины 18. Легкая атлетика. 100 м с барьерами. Женщины 19. Легкая атлетика. 1500 м. Мужчины 20. Конный спорт. Личное первенство. Выездка

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