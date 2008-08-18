Итоги 10-го дня Олимпиады

*** Команда США в составе Лоры Краут (конь Седрик), Бизи Мадден (Аутентик), Вилл Симпсон (Карлссон фом Дач), Маклейн Уорд (Сапфир) добилась золотых медалей в конкуре. Серебро - у канадских конников, бронза - у норвежцев.

Таким образом, к концу десятого дня соревнований разыграно 185 комплектов наград:

1. Китай - 67 медаль, за день +6 (39 золотых, 14 серебряных, 14 бронзовых; вчера было 35-13-13)

2. США - 72 +7 (22-24-26; 19-21-25)

3. Великобритания 27 +2 (12-7-8; 11-6-8)

4. Австралия - 33 +4 (11-10-12; 8-10-11)

5. Германия 23 +2 (9-7-7; 9-6-6)

6. Россия 36 +5 (8-13-15; 7-12-12)

7. Южная Корея - 23 +1 (8-9-6; 8-9-5)

8. Япония - 20 (8-5-7) - без изменений

9. Италия - 18 (6-6-6) - б.и.

10. УКРАИНА 16 +2 (5-3-8; 5-3-6)

11. Франция 28 +3 (4-11-13; 4-9-12)

12. Румыния 8 (4-1-3) - б.и.

13. Нидерланды 12 +2 (3-5-4; 2-4-4)

14. Испания 8 +2 (3-3-2; 3-2-1)

15. Польша 7 +1 (3-3-1; 2-3-1)

16. Словакия 4 (3-1-0) - б.и.

17. Канада 9 +2 (2-3-4; 2-1-4)

18. Кения 7 +4 (2-3-2; 0-2-1)

19. Чехия 5 (2-3-0) - б.и.

20. Ямайка 4 (2-2-0) - б.и.

21-23. Дания 6 +2 (2-1-3; 1-0-3)

21-23. Новая Зеландия 6 +1 (2-1-3; 2-1-2)

21-23. КНДР 6 (2-1-3) - б.и.

24. Эфиопия 3 (2-1-0) - б.и.

25. Швейцария 5 (2-0-3) - б.и.

26. Грузия 3 (2-0-1) - б.и.

27. Куба 11 +3 (1-5-5; 1-3-4)

28. Беларусь 11 +1 (1-3-7; 0-3-7)

29. Казахстан 8 (1-3-4) - б.и.

30. Зимбабве 4 (1-3-0) - б.и.

31-32. Норвегия 5 +1 (1-2-2; 1-2-1)

31-32. Азербайджан 5 (1-2-2) - б.и.

33. Индонезия 5 (1-1-3) - б.и.

34. Словения 4 (1-1-2) - б.и.

35-36. Болгария 3 (1-1-1) - б.и.

35-36. Финляндия 3 (1-1-1) - б.и.

37. Монголия 2 (1-1-0) - б.и.

38. Бразилия 6 +1 (1-0-5; 1-0-4)

39-43. Панама 1 +1 (1-0-0; не было)

39-43. Камерун 1 (1-0-0) - б.и.

37-43. Тунис 1 (1-0-0) - б.и.

37-43. Индия 1 (1-0-0) - б.и.

37-43. Таиланд 1 (1-0-0) - б.и

44. Венгрия 5 (0-4-1) - б.и.

45. Швеция 3 (0-3-0) - б.и.

46. Турция 3 (0-2-1) - б.и.

47-49. Узбекистан 3 +1 (0-1-2; 0-1-1)

47-49. Греция 3 (0-1-2) - б.и.

47-49. Австрия 3 (0-1-2) - б.и.

По серебру и бронзе - Хорватия, Алжир, Киргизия, Колумбия, Сербия (все - б.и.)

По одному серебру - Португалия (+1), ЮАР (+1); Чили, Малайзия, Сингапур, Эквадор, Эстония, Тринидад и Тобаго, Вьетнам (все - б.и.)

Пять бронз - Армения (б.и.)

Две бронзы - Тайвань (б.и.)

По одной бронзе - Марокко (+1), Аргентина, Египет, Литва, Мексика, Таджикистан, Того (все - б.и.)