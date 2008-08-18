На Олимпиаде завершились соревнования по легкой атлетике

На Олимпиаде завершились сегодняшние соревнования по легкой атлетике

*** Американская легкоатлетка Стефани Браун Трафтон завоевала золотую медаль Игр-2008 в соревнованиях по метанию диска. Она смогла послать снаряд на 64,74 метра. Серебряную награду выиграла кубинка Ярелис Барриос, показав результат 63,64 метра. Бронзовой медалисткой стала украинская спортсменка Алена Антонова (62,59 метра).

*** В олимпийском финальном забеге на 3000 метров с препятствиями кенийские легкоатлеты завоевали две медали. Золото выиграл Бримин Кипроп Кипруто, который преодолел дистанцию за 8 минут, 10,34 секунды. Ричард Кипкембой Матилонг стал бронзовым призером Игр-2008, финишировав через 8 минут, 11,01 секунды. Серебро досталось французскому бегуну Махиедину Мехисси (8 минут 10,49 секунды).

*** Российская легкоатлетка Елена Исинбаева завоевала золотую медаль Олимпиады-2008 в прыжках с шестом. Второе место заняла Дженнифер Стучински из США, а бронзовая награда досталась еще одной россиянке Светлане Феофановой. Для победы Исинбаевой оказалось достаточно взять планку на высоте 4,85 метра.

*** Панамский легкоатлет Ирвинг Саладино принес своей команде первое золото Олимпиады-2008. 18 августа Саладино выиграл соревнования по прыжкам в длину с результатом 8,34 метра. Серебряную награду завоевал Хотсо Мокунаак из ЮАР, а бронзу - кубинец Ибраим Камехо.

*** Кенийская бегунья Памела Джелимо выиграла золотую медаль Олимпиады в Пекине на дистанции 800 метров. Африканская спортсменка показала результат 1 минута, 54,87 секунды. Второе место заняла еще одна кенийка Джанет Джепкосгеи Бусьенеи, а бронзовая медаль досталась Хасне Бенхасси из Марокко.

*** Американские легкоатлеты взяли три медали Олимпиады-2008 в беге на 400 метров с барьерами. Анджело Тэйлор выиграл золото и установил личный рекорд, преодолев дистанцию за 47,25 секунды. Керрон Клемент стал вторым, показав результат 47,98 секунды. Бронза Игр-2008 досталась Бершону Джексону (48,06 секунды).

По материалам олимпийского проекта Ленты.ру