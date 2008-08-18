На Олимпиаде разыграно золото на батуте, в штанге и пинг-понге

*** Китаянка Вэньна Хэ стала олимпийской чемпионкой в прыжках на батуте. Китайская спортсменка вышла в финал с лучшим результатом и в решающем турнире также стала первой с результатом 37,8 балла. Второе место заняла спортсменка из Канады Карен Кокберн (37 баллов ровно), а третьей стала Екатерина Хилько из Узбекистана (36,9 балла). Украинка Елена Мовчан - четвертая (36,6).

*** Белорусский тяжелоатлет Андрей Арамнов завоевал золото и установил мировой рекорд по сумме двух упражнений в соревнованиях по тяжелой атлетике среди мужчин в весовой категории до 105 кг. В рывке спортсмен поднял 200 килограммов, а в толчке - 236. Для сборной Белоруссии его награда стала первой медалью высшего достоинства на Играх в Пекине.

Российские спортсмены завоевали две медали: Дмитрий Клоков и Дмитрий Лапиков стали серебряным и бронзовым призерами с результатами, соответственно, 423 (193+230) и 420 (190+230) кг.

*** Мужская сборная Китая по настольному теннису выиграла золото в мужском командном турнире. В финале китайцы победили немцев со счетом 3:0. Олимпийскими чемпионами стали Хао Ван, Лицинь Ван и Линь Ма. Бронзовые медали завоевали спортсмены из Южной Кореи.

По материалам олимпийского проекта Ленты.ру