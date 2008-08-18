На Олимпиаде завершились соревнования по гимнастике

*** Китайский гимнаст Ибин Чэн стал олимпийским чемпионом в упражнениях на кольцах, выиграв соревнования с результатом 16,600 балла. Второе место занял чемпион Игр-2008 в абсолютном первенстве китаец Ян Вэй (16,425 балла), а бронзовую награду завоевал украинец Александр Воробьев, набравший 16,325 балла.

*** Китайская гимнастка Кисинь Хэ завоевала золотую медаль Игр-2008 в соревнованиях на брусьях. Ее награда стала седьмым золотом китайских гимнастов на Олимпиаде в Пекине. За свое выступление Хэ получила 16,725 балла. Такую же оценку поставили серебряной медалистке американке Анастасии Люкиной, однако согласно правилам проведения турнира, она стала второй. Третье место заняла китаянка Илинь Ян, набравшая 16,650 балла.

*** Польский гимнаст Лежек Бланик выиграл золотую медаль Олимпиады-2008 в соревнованиях в опорном прыжке. Серебро взял француз Тома Буэль. Российский гимнаст Антон Голоцуцков выиграл бронзовую медаль.

По материалам олимпийского проекта Ленты.ру