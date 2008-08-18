На Олимпиаде завершились соревнования в парусных гонках и на велотреке

*** В финальной олимпийской парусной гонке в классе "470" победу одержали австралийские спортсменки Тесса Паркинсон и Элиза Речичи. Вторыми финишировали яхтсменки из Голландии Марселин де Конинг и Лобке Беркхут. Бронзовые медали Игр-2008 выиграл бразильский дуэт Фернанда Оливейра и Изабель Суон.

*** Голландская велогонщица Марианна Вос выиграла гонку по очкам на олимпийском треке. Для Нидерландов это золото стало третьим на Играх. Серебряную медаль получила кубинка Йоанка Гонсалес. Бронзовую награду завоевала испанская спортсменка Лейре Олаберриа. Украинка Леся Калитовская - пятая.

*** Сборная Великобритании завоевала золотые медали по велотреку в командной гонке преследования. Британцы выиграли заезд с мировым рекордом - 3 минуты, 53,314 секунды. Серебряные медали выиграла команда Дании, а бронзовые награды достались австралийским велогонщикам.

Олимпийскими чемпионами стали Эдвард Клэнси, Герейнт Томас, Пол Мэннинг и Брэдли Уиггинс. Отметим, что в последний раз британские велогонщики побеждали в командном преследовании в 1908 году, когда Олимпиада проходила в Лондоне.

По материалам олимпийского проекта Ленты.ру