Лондонский клуб отказался от покупки Аршавина

Лондонский футбольный клуб "Тоттенхэм" отказался от покупки форварда питерского "Зенита" и сборной России Андрея Аршавина. Об этом сообщает BBC Sport. Аршавин неоднократно заявлял о желании уйти в "Тоттенхэм", но англичане не смогли договориться с руководством "Зенита" о переходе игрока.

Ранее форвард достиг соглашения с лондонским клубом об условиях личного контракта, но питерцы отказались продавать футболиста, после чего агент Аршавина Деннис Лахтер заявил, что "Зенит" обращается с игроком как с рабом.

После Евро-2008 интерес к Аршавину, который был признан одним из лучших игроков турнира, проявляла испанская "Барселона", а также английские "Челси" и "Арсенал", но "Зенит" отклонил все предложения.

"Тоттенхэм" по-прежнему заинтересован в приобретении форварда, но в числе рассматриваемых руководством клуба кандидатуры Аршавина нет. Лондонцы могут купить нападающего одной из испанских команд: Диего Форлана из "Атлетико", Диего Милито из "Сарагосы" или Фредерика Кануте из "Севильи". Также "Тоттенхэм" интересуется форвардом английского "Блэкберна" Роке Сантакрусом.

Кроме того, некоторое время назад "Тоттенхэм" проявлял интерес к форварду "Спартака" и сборной России Роману Павлюченко. Павлюченко заявил изданию "Спорт-Экспресс", что договорился с лондонцами об условиях личного контракта. Однако пока неизвестно, согласится ли "Спартак" отпустить своего нападающего в английский клуб.

Лента.ру