Лондонский клуб отказался от покупки Аршавина
"Зенит" обращается с игроком как с рабом?
|Андрей Аршавин
Ранее форвард достиг соглашения с лондонским клубом об условиях личного контракта, но питерцы отказались продавать футболиста, после чего агент Аршавина Деннис Лахтер заявил, что "Зенит" обращается с игроком как с рабом.
После Евро-2008 интерес к Аршавину, который был признан одним из лучших игроков турнира, проявляла испанская "Барселона", а также английские "Челси" и "Арсенал", но "Зенит" отклонил все предложения.
"Тоттенхэм" по-прежнему заинтересован в приобретении форварда, но в числе рассматриваемых руководством клуба кандидатуры Аршавина нет. Лондонцы могут купить нападающего одной из испанских команд: Диего Форлана из "Атлетико", Диего Милито из "Сарагосы" или Фредерика Кануте из "Севильи". Также "Тоттенхэм" интересуется форвардом английского "Блэкберна" Роке Сантакрусом.
Кроме того, некоторое время назад "Тоттенхэм" проявлял интерес к форварду "Спартака" и сборной России Роману Павлюченко. Павлюченко заявил изданию "Спорт-Экспресс", что договорился с лондонцами об условиях личного контракта. Однако пока неизвестно, согласится ли "Спартак" отпустить своего нападающего в английский клуб.