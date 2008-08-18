Луческу признал «непростительную слабость»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Мирча Луческу признал, что домашняя ничья со счетом 2:2 с «Металлистом» в матче 5 тура Чемпионата Украины 17 августа стала результатом «грубых ошибок» и «непростительной слабости» «горняков». Об этом Луческу сказал на пресс-конференции после матча.

«Мы допустили грубые ошибки, и после первого тайма пришлось отыгрывать два гола. Забив первый мяч со штрафного, «Металлист», естественно, полностью «сел» в оборону. Нам противостояла хорошо организованная, дисциплинированная команда», - цитирует Луческу официальный сайт ФК "Шахтер".

«В этой игре было видно, что те игроки, которые не являются основными, пока не могут претендовать на место в основном составе… Перед поединком я сказал своим футболистам: «Забудьте те победы, которых мы добивались в матчах с «Металлистом» дома, и вспомните 2004 год, когда они смогли забить гол и весь второй тайм практически не играли, всеми способами стараясь отобрать очки». То же самое произошло и сегодня», - констатировал Луческу.

«В первом тайме была катастрофа, - продолжал Луческу. - Чувствовалось отсутствие Раца и Фернандиньо. Плюс, конечно, слабая игра Гладкого. Если говорить о Жадсоне и Виллиане, которые не восстановились после игры с загребским «Динамо», проделав в той игре огромную работу, то есть другие игроки, которыми проявлена слабость непростительная».

Луческу раскритиковал игру отдельных футболистов команды, в частности, Кравченко, за которого «были заплачены приличные деньги». «Ожидал большего от него, он обыгрывал соперника из статических положений. Не могу сказать, что с ним. Может быть, стресс... Но игрок его таланта должен всерьез подумать о своей карьере», - подчеркнул Луческу.

Наставник «горняков» акцентировал, что если он критикует игрока на пресс-конференции, «это должен быть сигнал для него». «Я оцениваю игру футболистов публично и жду от них реакцию. Если бы меня какой-то игрок не интересовал, я бы не обсуждал его. Просто отодвинул в сторону и все. Нужно постоянно искать возможности для стимулирования игроков», - указал Луческу.

«Молодые футболисты, которые пришли в команду, должны обладать психологией победителя. Эти пять игр наталкивают меня на мысль, что нужно возвращаться к составу минувшего сезона. От футболистов требуются постоянный рост и совершенствование», - сказал Луческу.

На вопрос, будет ли «Шахтер» покупать новых футболистов до закрытия летнего трансферного окна, Луческу ответил: «Не думаю, что нам нужны игроки. Впереди у нас матч с загребским «Динамо»... Наши футболисты должны понять, что «Шахтер» - это машина, которая выигрывает каждую игру во всех соревнованиях, в которых принимает участие. Если игроки не выходят на поле с такой мыслью, то они должны понять, что не подходят нам».

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