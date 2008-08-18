Сегодня на Олимпиаде будут разыграны 18 комплектов наград (список)

Начинается 10-й день соревнований

18 августа на Олимпийских играх в Пекине будут разыграны 18 комплектов наград 1. Триатлон. Женщины. 2. Тяжелая атлетика. Весовая категория до 105 кг. Мужчины 3. Велотрек. Гонка по очкам. Женщины 4. Велотрек. Командная гонка преследования. Мужчины 5. Спортивная гимнастика. Кольца. Мужчины 6. Спортивная гимнастика. Опорный прыжок. Мужчины 7. Спортивная гимнастика. Брусья. Женщины 8. Настольный теннис. Командный зачет. Мужчины 9. Батут. Индивидуальные прыжки. Женщины 10. Парусный спорт. Класс "470". Мужчины 11. Парусный спорт. Класс "470". Женщины 12. Легкая атлетика. Диск. Женщины 13. Легкая атлетика. Прыжки с шестом. Женщины 14. Легкая атлетика. Прыжки в длину. Мужчины 15. Легкая атлетика. 3000 м с препятствиями. Мужчины 16. Легкая атлетика. 800 м. Женщины. 17. Легкая атлетика. 400 м с барьерами. Мужчины 18. Конный спорт. Командное первенство. Конкур

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