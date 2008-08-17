Результаты 5-го тура Чемпионата Украины по футболу

Состоялись завершающие матчи 5-го тура Чемпионата Украины по футболу.

Динамо - Металлург З 2:0 (Бангура 11, Алиев 45)

Ильичевец - Днепр 1:2 (Беганский 10 - Назаренко 9, Калиниченко 66)

Шахтер - Металлист 2:2 (Брандао 53, Брандао 75 пен. - Коэльо 18, Бордиян 45).

Напомним, что ранее сыграны матчи:

Кривбасс - Карпаты 1:1

ФК Львов - Ворскла 0:0

Заря - Металлург Д 0:2

ФК Харьков - Черноморец 1:1

Таврия - Арсенал 3:1

Итого. Металлург Д - во главе таблицы с абсолютными 15 очками. С натяжкой можно сказать, что к нему приближается (по крайней мере, не отстает) Динамо - 10 очков. У Металлиста - 9 очков, у Ворсклы и Днепра - по 8. Так нарисовалась лидирующая группа.

А так нарисовались "крепкие середняки": 7 очков - Черноморец, по 6 очков - Шахтер, Арсенал, Зоря, по 5 - Металлург З, ФК Львов, Кривбасс, Карпаты.

Таврия - 4, ФК Харьков и Ильичевец - по 3.