Результаты 5-го тура Чемпионата Украины по футболу
Шахтеру удается не проиграть
Состоялись завершающие матчи 5-го тура Чемпионата Украины по футболу.
Динамо - Металлург З 2:0 (Бангура 11, Алиев 45)
Ильичевец - Днепр 1:2 (Беганский 10 - Назаренко 9, Калиниченко 66)
Шахтер - Металлист 2:2 (Брандао 53, Брандао 75 пен. - Коэльо 18, Бордиян 45).
Напомним, что ранее сыграны матчи:
Кривбасс - Карпаты 1:1
ФК Львов - Ворскла 0:0
Заря - Металлург Д 0:2
ФК Харьков - Черноморец 1:1
Таврия - Арсенал 3:1
Итого. Металлург Д - во главе таблицы с абсолютными 15 очками. С натяжкой можно сказать, что к нему приближается (по крайней мере, не отстает) Динамо - 10 очков. У Металлиста - 9 очков, у Ворсклы и Днепра - по 8. Так нарисовалась лидирующая группа.
А так нарисовались "крепкие середняки": 7 очков - Черноморец, по 6 очков - Шахтер, Арсенал, Зоря, по 5 - Металлург З, ФК Львов, Кривбасс, Карпаты.
Таврия - 4, ФК Харьков и Ильичевец - по 3.