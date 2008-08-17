Результаты 1-го тура английской Премьер-лиги
20:31, 17 августа 2008Спорт
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У лидеров - в целом без неожиданностей
Дождались... Начался чемпионат Англии по футболу.
Сегодня играли:
Челси - Портсмут 4:0 (Коул 12, Анелька 25, Лемпард 45 (пен.), Деку 89)
Астон Вилла - Ман.Сити 4:2 (Карью 47, Агбонлахор 69, 74, 76 - Элано 64 пен., Чорлука 89)
МЮ - Ньюкасл 1:1 (Флетчер 24 - Мартинс 22)
Вчера были сыграны матчи :
Арсенал - Вест Бромвич 1:0 (Насри 4)
Эвертон - Блэкберн 2:3 (Артета 45, Якубу 64 - Данн 22, Санта Крус 66, Оойер 90)
Миддлсбро - Тоттенхэм 2:1 (Уитер 71, Мидо 86 - Хут 90, автогол)
Болтон - Сток Сити 3:1 (Стейссон 34, К.Дэвис 41, Эльмандер 45 - Фуллер 90)
Халл Сити - Фулхэм 2:1 (Джеованни 22, Фолан 81 - Ки-Хьон 8)
Вест Хэм - Уиган 2:1 (Аштон 3, 10 - Заки 47)
Сандерленд - Ливерпуль 0:1 (Торрес 83)
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