Результаты 1-го тура английской Премьер-лиги

У лидеров - в целом без неожиданностей

Дождались... Начался чемпионат Англии по футболу. Сегодня играли: Челси - Портсмут 4:0 (Коул 12, Анелька 25, Лемпард 45 (пен.), Деку 89) Астон Вилла - Ман.Сити 4:2 (Карью 47, Агбонлахор 69, 74, 76 - Элано 64 пен., Чорлука 89) МЮ - Ньюкасл 1:1 (Флетчер 24 - Мартинс 22) Вчера были сыграны матчи : Арсенал - Вест Бромвич 1:0 (Насри 4) Эвертон - Блэкберн 2:3 (Артета 45, Якубу 64 - Данн 22, Санта Крус 66, Оойер 90) Миддлсбро - Тоттенхэм 2:1 (Уитер 71, Мидо 86 - Хут 90, автогол) Болтон - Сток Сити 3:1 (Стейссон 34, К.Дэвис 41, Эльмандер 45 - Фуллер 90) Халл Сити - Фулхэм 2:1 (Джеованни 22, Фолан 81 - Ки-Хьон 8) Вест Хэм - Уиган 2:1 (Аштон 3, 10 - Заки 47) Сандерленд - Ливерпуль 0:1 (Торрес 83)

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