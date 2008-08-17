Результаты 1-го тура английской Премьер-лиги

20:31, 17 августа 2008
Спорт
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У лидеров - в целом без неожиданностей

Дождались... Начался чемпионат Англии по футболу.

Сегодня играли:

Челси - Портсмут 4:0 (Коул 12, Анелька 25, Лемпард 45 (пен.), Деку 89)

Астон Вилла - Ман.Сити 4:2 (Карью 47, Агбонлахор 69, 74, 76 - Элано 64 пен., Чорлука 89)

МЮ - Ньюкасл 1:1 (Флетчер 24 - Мартинс 22)

Вчера были сыграны матчи :

Арсенал - Вест Бромвич 1:0 (Насри 4)

Эвертон - Блэкберн 2:3 (Артета  45, Якубу 64 - Данн 22, Санта Крус 66, Оойер 90)

Миддлсбро - Тоттенхэм 2:1 (Уитер 71, Мидо 86 - Хут 90, автогол)

Болтон - Сток Сити 3:1 (Стейссон 34, К.Дэвис 41, Эльмандер 45 - Фуллер 90)

Халл Сити - Фулхэм 2:1 (Джеованни 22, Фолан 81 - Ки-Хьон 8)

Вест Хэм - Уиган 2:1 (Аштон 3, 10 - Заки 47)

Сандерленд - Ливерпуль 0:1 (Торрес 83)

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