На Олимпиаде завершились соревнования по легкой атлетике

На Олимпийских играх сегодня разыграны шесть комплектов наград в легкой атлетике. Утром марафон выиграла румынская спортсменка Константина Томеску. Остальные золотые медали завоевали представители Ямайки, Словении, России, Камеруна, Эфиопии.

*** Ямайская легкоатлетка Шелли-Энн Фрейзер стала олимпийской чемпионкой в беге на 100 метров с результатом 10,78 секунды. Второе и третье места разделили ямайские спортсменки Керрон Стюарт и Шерон Симпсон, показавшие одинаковое время (10,98). Таким образом, ямайские легкоатлетки выиграли все медали в женском спринте.

*** Словенский легкоатлет Примож Кожмус завоевал золотую медаль в мужских соревнованиях по метанию молота. Кожмус показал лучший результат сезона, отправив молот на 82,2 метра. Серебро досталось белорусскому спортсмену Вадиму Девятовскому, который смог метнуть снаряд на 81,61 метра. Бронзовую награду Игр в Пекине получил его соотечественник Иван Цихан.

*** Российская легкоатлетка Гульнара Галкина-Самитова завоевала золотую медаль Олимпиады-2008 в беге на 3000 метров с препятствиями, установив мировой рекорд. Она преодолела дистанцию за 8 минут, 58,81 секунды. Второй финишировала кенийская бегунья Эунис Джеркорир. Третьей с результатом 9 минут, 7,64 секунды финишировала еще одна россиянка Екатерина Волкова.

*** Олимпийской чемпионкой в тройном прыжке стала спортсменка из Камеруна Франсуаза Мбанго Этоне, завоевавшая первую медаль для своей сборной. Она установила олимпийский рекорд, прыгнув на 15,39 метра. Российская легкоатлетка Татьяна Лебедева выиграла серебряную медаль: ее результат 15,32 метра. Хрисопия Деветци из Греции стала бронзовой медалисткой - 15,23 м.

*** В 10-километровом забеге золото и серебро досталось эфиопским спортсменам Кененисе Бекеле (27 минут 01,17 сек, олимпийский рекорд) и Силеши Сихине (27:02,77), бронза также у представителей Африки, кенийцев Микаха Кого и Мосеса Ндиема Масаи, показавших одинаковое время (27:04.11). Всего в забеге участвовали 39 бегунов, из которых к финишу пришли 35.

С использованием материалов олимпийского проекта Ленты.ру