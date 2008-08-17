Разыграны медали в прыжках в воду, бадминтоне, пинг-понге и штанге

*** Южнокорейские бадминтонисты Ли Хе Чжон и Ли Ен Дэ выиграли золотые олимпийские медали в миксте. В финале они в двух партиях переиграли индонезийцев Лилиану и Нову Видианто - 21:11, 21:17. Бронзовые награды в этом виде программы завоевали китайцы Ханьбинь Хэ и Ян Юй, которые в матче за третье место победили индонезийцев Флэнди Лимпеле и Виту Мариссу со счетом 19:21, 21:17, 23:21.

*** Китайский бадминтонист Дань Линь стал олимпийским чемпионом в мужском одиночном разряде. В финале китаец взял верх над малазийцем Чунвэй Ли, который получил серебряную медаль. Матч за третье место состоялся 16 августа, бронзовую награду выиграл еще один представитель Китая Цзинь Чень.

*** В олимпийском финале соревнований по настольному теннису между женскими командами Китая и Сингапура победу одержали китянки Юэ Го и Иньин Чжан. Они обыграли сингапурских теннисисток со счетом 3:0. Бронзовая медаль досталась спортсменкам из Южной Кореи.

*** Китаянка Цзинцзин Го завоевала золотую медаль в прыжках в воду с трехметрового трамплина. Россиянка Юлия Пахалина - вторая. Третье место заняла еще одна представительница Китая - Минься У.

*** Золотую медаль в тяжелой атлетике, в весовой категории до 94 килограммов завоевал Илья Ильин из Казахстана. По сумме двух упражнений он взял 406 килограммов. Серебро досталось польскому тяжелоатлету Симону Колецкому, бронза - российскому спортсмену Хаджимурату Аккаеву.

По материалам олимпийского проекта Ленты.ру