На Олимпиаде завершились соревнования по спортивной гимнастике

На Олимпийских Играх в Пекине завершились сегодняшние соревнования по спортивной гимнастики. Еще по три комплекта наград осталось разыграть завтра (от Украины на кольцах выступит Александр Воробьев, а на брусьях Дарья Згоба) и послезавтра.

*** Китайский гимнаст Кай Цзоу выиграл золотую медаль в вольных упражнениях, получив оценку 16,050 балла. У испанца Хервасио Деферра - 15,775, у россиянина Антона Голоцуцкова - 15,725.

*** Гимнастка из КНДР Хон У Чжон выиграла золотую медаль в опорном прыжке. Средняя оценка двух попыток кореянки составила 15,650 балла. Второе место заняла немка Оксана Чусовитина, которая еще в 1991 году становилась чемпионкой мира составе сборной СССР. Бронза досталась китаянке Фэй Чэн.

*** Китайский гимнаст Цинь Сяо стал олимпийским чемпионом в упражнениях на коне. 23-летний спортсмен выиграл соревнования с результатом 15,875 балла. Серебряную медаль завоевал хорват Филип Уде, а бронзовую награду выиграл Луис Смит из Великобритании.

*** Румынская гимнастка Сандра Избаша выиграла золотую медаль в вольных упражнениях, получив оценку 15,650 балла. За ней две американки: Шон Джонсон (15,500) и Настя Люкин (15,425).

С использованием материалов олимпийского проекта Ленты.ру