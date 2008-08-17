На Олимпиаде завершились соревнования в академической гребле

На Олимпийских играх 2008 года разыграны семь комплектов наград в академической гребле. Золотые медали завоевали представители семи разных стран.

*** В женской парной двойке в легком весе выиграли спортсменки из Голландии. Вторая – Финляндия, третья – Канада.

*** У мужчин в парной двойке первое место заняли представители Великобритании. Вторая – Греция, третья – Дания.

*** Датчане завоевали золото в мужской четверке без рулевого в легком весе. Вторая – Польша, третья – Канада.

*** В парной четверке у женщин выиграли китаянки, еще за 400 м до финиша отстававшие от англичанок. Их финишный рывок был стремительным. Англичанки – вторые, немки – третьи. 46 сотых секунды не хватило до бронзы украинскому экипажу: Наталье Лящук, Елене Олефиренко, Татьяне Колесниковой и Светлане Спирюховой.

*** В мужской парной четверке первое место заняли поляки. Вторая – Италия, третья – Франция.

*** В женской восьмерке с рулевым выиграли американки. Вторая – Голландия, третья – Румыния.

*** У мужчин в восьмерке с рулевым золото досталось канадцам. Вторая – Великобритания, третьи – США.

Итого британцы завоевали три медали (золотую и две серебряных), столько же досталось канадцам (золото и две бронзы). Поляки и голландцы выиграли золото и серебро, датчане и американцы - золото и бронзу.

По одной серебряной медали досталось финнам, итальянцам и грекам.

Румыны, немцы и французы завоевали в гребле по одной бронзе.