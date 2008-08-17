Россиянки заняли весь теннисный пьедестал

На Олимпиаде в Пекине завершился теннисный турнир

*** Российские теннисистки выиграли все медали Олимпиады-2008 в одиночном разряде. Золотую награду завоевала Елена Дементьева, в финале обыгравшая Динару Сафину в трех сетах со счетом 3:6, 7:5, 6:3. Бронзовую медаль выиграла Вера Звонарева, одержавшая победу в двух сетах над китаянкой На Ли (6:0, 7:5).

*** Американки Винус и Серена Уильямс стали олимпийскими чемпионками Игр 2008 года в Пекине, обыграв в финале парного теннисного турнира испанок Анабель Медину Гарригес и Вирджинию Руано Паскуаль. Сестры Уильямс одержали победу в двух сетах - 6:2, 6:0.

Бронзовую медаль в парном разряде Олимпиады-2008 завоевали китаянки Янь Цзы и Чжэн Цзе. В матче за третье место они обыграли украинок Алену и Екатерину Бондаренко в двух сетах со счетом 6:2, 6:2.

*** Велогонщица из Великобритании Ребекка Ромеро выиграла золотую медаль Игр-2008 в индивидуальной гонке преследования на треке, преодолев дистанцию 3000 метров за 3 минуты, 28,321 секунды. Серебро досталось ее соотечественнице Уэнди Хувенагел. Третье место заняла украинская гонщица Леся Калитовская.

По материалам олимпийского проекта Ленты.ру