Еще одно серебро Украине приносят стрелки

Украинский стрелок Юрий Сухоруков выиграл серебряную медаль Олимпиады-2008 в стрельбе из мелкокалиберной винтовки из трех положений с дистанции 50 метров.

Золото у китайца Цзян Цю, а бронза досталась словенцу Раймонду Дебевецу.

Стрельба из винтовки на 50 метров стала последним видом программы в соревнованиях стрелков на Олимпиаде в Пекине.