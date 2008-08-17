Еще одно серебро Украине приносят стрелки
09:11, 17 августа 2008Спорт
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Призер Олипиады - Юрий Сухоруков
Украинский стрелок Юрий Сухоруков выиграл серебряную медаль Олимпиады-2008 в стрельбе из мелкокалиберной винтовки из трех положений с дистанции 50 метров.
|Юрий Сухоруков. Фото Reuters
Золото у китайца Цзян Цю, а бронза досталась словенцу Раймонду Дебевецу.
Стрельба из винтовки на 50 метров стала последним видом программы в соревнованиях стрелков на Олимпиаде в Пекине.
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