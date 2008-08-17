Еще одно серебро Украине приносят стрелки

09:11, 17 августа 2008
Спорт
1140

Призер Олипиады -  Юрий Сухоруков

Украинский стрелок Юрий Сухоруков выиграл серебряную медаль Олимпиады-2008 в стрельбе из мелкокалиберной винтовки из трех положений с дистанции 50 метров.

Юрий Сухоруков

Золото у китайца Цзян Цю, а бронза досталась словенцу Раймонду Дебевецу.

Стрельба из винтовки на 50 метров стала последним видом программы в соревнованиях стрелков на Олимпиаде в Пекине.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter