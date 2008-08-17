Первые результаты 9-го дня Олимпиады

С утра 17 августа в Пекине разыграны 7 комплектов олимпийских медалей. Всего за день предстоит разыграть 37 комплектов. Сегодняшний день - самый насыщенный в календаре всей Олимпиады.

*** Румынская легкоатлетка Константина Томеску завоевала золотую медаль в марафоне. Томеску преодолела 42 километров и 195 метров за 2 часа, 26 минут и 44 секунды. Второе место заняла спортсменка из Кении Катерин Ндереба, а бронзовая медаль досталась китаянке Чуньсю Чжоу.

Томеску оторвалась от основной группы спортсменок примерно на 20-километровой отметке, а через пять километров ее преимущество составляло 34 секунды. Томеску сохранила лидерство до финиша и принесла сборной Румынии третье золото Олимпиады-2008.

*** Немецкая пловчиха Бритта Штеффен стала чемпионкой Олимпиады на дистанции 50 метров вольным стилем. Штеффен выиграла заплыв с результатом 24,06 секунды, установив новый олимпийский рекорд. Серебряную медаль завоевала американка Дара Торрес, а бронзовую - австралийка Кейт Кэмпбелл.

*** Тунисский пловец Уссама Меллули стал чемпионом на дистанции 1500 метров вольным стилем. Это золото стало для сборной Туниса первым на Играх-2008. Второе место занял австралиец Грант Хэккетт, а бронза досталась канадцу Райану Кочрейну.

*** Женская сборная Австралии завоевала золотые медали Олимпиады-2008 в плавательной эстафете 4х100 метров комплексным плаванием. Австралийки установили новый мировой рекорд - 3 минуты, 52,69 секунды. Второе место заняла команда США, а бронза досталась китаянкам.

*** Американский пловец Майкл Фелпс завоевал восьмую золотую медаль Олимпиады-2008 в составе эстафетной команды на дистанции 4х100 метров комплексным плаванием. Фелпс превзошел достижение своего соотечественника Марка Спитца, который на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене выиграл семь золотых наград.

Американцы выиграли эстафету 4х100 метров комплексным плаванием с мировым рекордом - 3 минуты, 29,34 секунды. Второе место заняли австралийцы, а бронзовые медали достались японцам.

Фелпс плыл на третьем этапе (баттерфляем) и вывел свою команду в лидеры заплыва.

*** Разыграно первое олимпийское золото в соревнованиях по парусному спорту. Обладательницами наград высшего достоинства стали британские спортсменки Сара Эйтон, Сара Уэбб и Пиппа Уилсон, выступающие в классе "инглинг". Вторыми стали голландки, а бронза Игр-2008 досталась спортсменкам из Греции.

*** Китайский стрелок Цзянь Цю выиграл золотую медаль в стрельбе из пневматической винтовки из трех положений с дистанции 50 метров. Второе место занял украинец Юрий Сухоруков, а бронза досталась словенцу Раймонду Дебевецу.

По материалам олимпийского проекта Ленты.ру