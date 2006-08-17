Спасатели вывезли с перевала на Алтае трех украинских альпинистов

Сегодня, несмотря на сложные погодные условия, вертолет МЧС РФ вывез с перевала „Надежда” ледника „Левый Маашей” в Кош-Агачском районе Республики Алтай (Россия) трех граждан Украины, среди которых один раненый, и тело погибшей гражданки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, еще пять украинцев, которые находятся в нормальном состоянии, самостоятельно возвращаются с перевала.

В ходе проведения операции спасательная группа МЧС РФ также обеспечила возвращение трех членов группы, которые находились в с.Акташ Улаганского района.

Все члены туристической группы, которые вернулись с перевала, на данное время находятся в г. Горно-Алтайск, где им оказывается необходимая помощь.

Дело находится на контроле в Генеральном консульстве Украины в Тюмени и в Департаменте консульской службы МИД Украины.

Как сообщал УНИАН, 14 августа под снежную лавину на Алтае попали 12 туристов из Украины, один из которых погиб и еще один получил ранения. Трое украинцев, которые входили в группу, находятся в с.Акташ Улаганского района, еще 8 членов группы - на месте происшествия.