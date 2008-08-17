Сегодня на Олимпиаде будут разыграны 37 комплектов наград (список)

Начинается 9-й день соревнований

17 августа на Олимпийских играх в Пекине будут разыграны 37 комплектов наград 1. Легкая атлетика. Марафон. Женщины 2. Плавание. Вольный стиль. 50 м. Женщины 3. Плавание. Вольный стиль. 1500 м. Мужчины 4. Плавание. Эстафета. Комплекс. 4х100 м. Женщины 5. Плавание. Эстафета. Комплекс. 4х100 м. Мужчины 6. Парусный спорт. Класс "Финн" 7. Парусный спорт. Класс "Инглинг" 8. Парусный спорт. Класс "49" 9. Пулевая стрельба. Малокалиберная винтовка. Три позиции. 50 м. Мужчины 10. Большой теннис. Одиночный разряд. Женщины (Д.Сафина (Россия) - Е.Дементьева (Россия)) 11. Большой теннис. Одиночный разряд. Мужчины (Р. Надаль (Испания) - Ф. Гонсалес (Чили)) 12. Большой теннис. Парный разряд. Женщины 13. Академическая гребля. Двойка парная. Легкий вес. Женщины 14. Академическая гребля. Двойка парная. Легкий вес. Мужчины 15. Академическая гребля. Четверка распашная. Легкий вес. Мужчины 16. Академическая гребля. Четверка распашная без рулевой. Женщины 17. Академическая гребля. Четверка распашная без рулевого. Мужчины 18. Академическая гребля. Восьмерка. Женщины 19. Академическая гребля. Восьмерка. Мужчины 20. Тяжелая атлетика. Мужчины. Весовая категория до 94 кг 21. Вольная борьба. Весовая категория до 63 кг. Женщины 22. Вольная борьба. Весовая категория до 72 кг. Женщины 23. Велотрек. Индивидуальная гонка преследования. Женщины 24. Бадминтон. Микст 25. Бадминтон. Одиночный разряд. Мужчины 26. Спортивная гимнастика. Вольные упражнения. Мужчины 27. Спортивная гимнастика. Вольные упражнения. Женщины 28. Спортивная гимнастика. Конь. Мужчины 29. Спортивная гимнастика. Опорный прыжок. Женщины 30. Фехтование. Сабля. Командные соревнования. Мужчины 31. Настольный теннис. Командный зачет. Женщины 32. Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 3 м 33. Легкая атлетика. Метание молота. Мужчины 34. Легкая атлетика. 3000 м с препятствиями Женщины 35. Легкая атлетика. Тройной прыжок. Женщины 36. Легкая атлетика. 100 м. Женщины 37. Легкая атлетика. 10000 м. Мужчины

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