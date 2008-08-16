Результаты 5-го тура Чемпионата Украины по футболу

Сегодня состоялись 4 матча 5-го тура Чемпионата Украины по футболу. Зафиксировано две знаковых победы и две ничьи.

Победное шествие уверенно продолжает донецкий Металлург. Сегодня в Луганске дончане одержали свою пятую победу в нынешнем сезоне: на своем поле пала Заря. В свою очередь симферопольская Таврия, очевидно, преодолела черную полосу неудач и в сегодняшнем поединке очень огорчила подопечных Заварова.

ФК Львов - Ворскла 0:0

Заря - Металлург Д 0:2 (Фернандеш 33 пен., Шищенко 70)

ФК Харьков - Черноморец 1:1 (Рибейро 58 - Корытько 56)

Таврия - Арсенал 3:1 (Идахор 3, Гигиадзе 27, Любенович 47 - Лысенко 18)

Напомним, что вчера вничью 1:1 сыграли Кривбасс и Карпаты.

Завтра состоятся матчи Динамо - Металлург З, Ильичевец - Днепр, Шахтер - Металлист