Итоги восьмого дня Олимпиады

Разыграны последние за сегодня комплекты наград Олимпийских игр-2008 в Пекине.

*** Велогонщик из Великобритании Крис Хой завоевал золотую медаль на олимпийском треке в дисциплине кейрин. Серебряную награду Игр-2008 получил соотечественник Хоя Эдгар Росс. Японский велогонщик Киюфуми Нагаи финишировал с третьим результатом.

*** Индонезийские бадминтонисты Маркис Кидо и Хендра Сетиаван завоевали золотые медали в парном мужском разряде, победив в финале китайцев Юня Цай и Хайфэна Фу. Бронза досталась Хвань Чжи Ман и Чжа Чжи Ли из Южной Кореи, в матче за третье место обыгравшим датчан Йонаса Расмуссена и Ларса Пааске.

В финальном матче китайский дуэт выиграл первый сет, но в двух следующих партиях сильнее оказались индонезийцы. Для сборной Индонезии это золото стало первым на Олимпиаде-2008.

*** Первая ракетка мира швейцарец Роже Федерер выиграл золотую медаль Олимпийских игр 2008 года в Пекине в парном разряде. В финале Федерер и его соотечественник Станислас Вавринка одержали победу над шведским дуэтом Симон Аспелин/Томас Йоханссон.

Федерер и Вавринка одержали победу в четырех сетах со счетом 6:3, 6:4, 6:7 (4:7), 6:3.

Бронзовые медали достались американцам Бобу и Майку Брайанам. В матче за третье место они обыграли французский дуэт Арно Клеман/Мишель Льодра со счетом 3:6, 6:3, 6:4.

*** Новозеландская легкоатлетка Валери Вили завоевала золотую медаль в толкании ядра. Вили выиграла соревнования с результатом 20,56 метра. Серебряная и бронзовая награды достались спортсменкам из Белоруссии Наталье Михневич и Надзие Остапчук.

*** Украинские спортсменки, выступающие в соревнованиях по семиборью, завоевали две медали Олимпиады в Пекине. Наталья Добрянская выиграла золотую награду, а Людмила Блонская получила серебро. Бронзовой медалисткой стала спортсменка из США Хилес Фонтэйн.

*** Ямайский спринтер Усейн Болт выиграл золотую медаль в беге на сто метров, установив новый мировой рекорд - 9,69 секунды. Болт улучшил принадлежавший ему же результат на три сотых. Серебряную медаль завоевал Ричард Томпсон из Тринидада и Тобаго, а бронзовую - американец Уолтер Дикс.

По материалам олимпийского проекта Ленты.ру

Таким образом, к концу восьмого дня соревнований в медальном зачете:

1. Китай - 47 медалей, за день +6 (27 золотых, 13 серебряных, 7 бронзовых; вчера было 26-9-6)

2. США - 54 +8 (16-16-22; 14-13-19)

3. Германия 18 +4 (8-5-5; 8-2-4)

4. Южная Корея - 20 +2 (7-9-4; 6-9-3)

5. Австралия - 25 +5 (7-8-10; 5-7-8)

6. Япония - 17 +4 (7-5-5; 6-4-3)

7. Великобритания 17 +9 (7-3-7; 3-2-3)

8. Италия - 14 (6-4-4) - без изменений

9. Россия 21 +2 (5-8-8; 3-8-8)

10. УКРАИНА 12 +5 (5-2-5; 3-0-4) 11. Франция 22 +4 (3-9-10; 3-8-7)

12. Словакия 4 (3-1-0) - б.и.

13. Чехия 5 +1 (2-3-0; 2-2-0)

14-15. Новая Зеландия 5 +5 (2-1-2; не было)

14-15. Румыния 5 +1 (2-1-2; 1-1-2)

16. Швейцария 5 +1 (2-0-3; 1-0-3)

17-18. Испания 3 +1 (2-0-1; 1-0-1)

17-18. Грузия 3 (2-0-1) - б.и.

19. Куба 8 (1-3-4) - б.и.

20. Зимбабве 4 +1 (1-3-0; 0-3-0)

21. Нидерланды 7 (1-2-4) - б.и.

22. Азербайджан 5 +1 (1-2-2; 1-2-1)

23. Норвегия 4 +2 (1-2-1; 0-1-1)

24. КНДР 5 (1-1-3) - б.и.

25. Канада 3 +3 (1-1-1; не было)

26-27. Монголия 2 (1-1-0) - б.и.

26-27. Польша 2 (1-1-0) - б.и.

28. Бразилия 5 +1 (1-0-4; 0-0-4)

29. Индонезия 4 +2 (1-0-3; 0-0-2)

30-31. Болгария 2 +1 (1-0-1; 0-0-1)

30-31. Финляндия 2 (1-0-1) - б.и.

32-35. Ямайка 1 +1 (1-0-0)

32-35. Эфиопия 1 (1-0-0) - б.и.

32-35. Индия 1 (1-0-0) - б.и.

32-35. Таиланд 1 (1-0-0) - б.и

36. Венгрия 5 (0-4-1) - б.и.

37. Казахстан 6 +1 (0-3-3; 0-3-2)

38. Швеция 3 +1 -1 (0-3-0; 0-2-1)*

39. Белорусь 8 +4 (0-2-6; 0-1-3)

40. Турция 3 (0-2-1) - б.и.

41. Австрия 3 (0-1-2) - б.и.

По серебру и бронзе - Сербия (+ серебро и бронза), Колумбия (+ бронза), Алжир, Киргизия , Узбекистан, Словения (все - б.и.)

По одному серебру - Эквадор, Эстония, Тринидад и Тобаго (все +1), Вьетнам (б.и.)

Пять бронз - Армения (б.и.)

По две бронзы - Дания (+1), Тайвань (б.и.)

По одной бронзе - Аргентина, Египет, Литва, Мексика, Таджикистан, Того, Хорватия (все - б.и.)

* Бронзовой медали лишен шведский борец, отказавшийся от нее публично в знак недовольства судейством