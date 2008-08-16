Сестры Бондаренко сразятся за бронзу

Алена и Катерина Бондаренко проиграли свой полуфинальный матч Олимпийских игр в Пекине. Лишил украинок шанса на завоевание золота другой сестринский дуэт - американки Серена и Венус Вильямс.

Наши теннисистки отчаянно боролись в первом сете и выиграли его со счетом 6:4. Второй с таким же счетом достался американкам. Решающий, третий сет сестры Вильямс выиграли практически не напрягаясь - 6:1.

Таким образом, завтра сестры Бондаренко будут бороться за бронзовые награды Пекина.

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