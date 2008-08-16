Форвард Спартака: почему бы не забить киевскому Динамо четыре гола

Нападающий московского Спартака Артем Дзюба, который вышел на замену в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с киевским Динамо, высказал свое мнение о...

причине разгромного поражения красно-белых:

"...Вроде бы так готовились и прекрасно понимали, с кем нам предстоит играть. Повели 1:0, у Быстрова был момент. А затем взяли и расклеились. Начали проигрывать во всех позициях. В таких матчах нельзя уступать борьбу. Ее надо навязывать на всех участках поля. Посмотрите, сколько у нас было желтых карточек в этом матче. Всего одна! Это тоже говорит о многом. Не хватало нам агрессии, это факт".

шансах на реванш в Киеве:

"Многие ответят вам на этот вопрос примерно следующим образом: "Да вы что? Какие шансы?". Я скажу так: конечно, 95 процентов, что мы дальше не пройдем. Но почему бы не побороться? Нам терять нечего. Спортсмены всегда должны стремиться преодолевать планки, даже самые невозможные. Если таких целей нет, эти люди слабы и неинтересны. Нужно просто идти вперед. Я провел на поле Лужников 15 минут, и не почувствовал в сопернике что-то сверхъестественное. У Киева очень хорошая команда, добротная. Но ее можно обыгрывать. Если Динамо забило нам четыре мяча, почему мы не сможем сделать то же самое? Главное там – не пропустить (усмехается).

Footbal.ua