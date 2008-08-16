Украинка добывает бронзу на Олимпиаде

Украинка Ирина Мерлени завоевала бронзу в соревнованиях по борьбе в весовой категории до 48 кг

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

В первом кругу она уверенно преодолела монголку со счетом 5:0 и досрочно прошла в полуфинал, где ее ждала серебряный призер Олимпийский игр в Афинах японская спортсменка. К сожалению, в этот раз победу праздновала соперница украинки.

Победа над китаянкой позволила Ирине продолжить борьбу за «бронзу», в последнем поединке Ирина Мерлени победила американскую спортсменку.

Ирина Мерлени добывает вторую олимпийскую награду за свою спортивную карьеру.

Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка поздравил спортсменку и тренеров с бронзовой наградой Олимпийских игр.