Начался 8-й день Олимпиады

С утра 16 августа в Пекине разыграны 5 комплектов олимпийских медалей. Всего за день предстоит разыграть 29 комплектов. Такого насыщенного дня на Олимпиаде еще не было.

*** Российский легкоатлет Валерий Борчин стал олимпийским чемпионом в ходьбе на 20 километров. Россиянин преодолел дистанцию за 1 час, 19 минут и 1 секунду. Второе место занял эквадорец Джефферсон Перес, а третье - австралиец Джаред Таллент. Золото Борчина стало для сборной России четвертым на Играх в Пекине.

*** Зимбабвийская пловчиха Кирсти Ковентри стала чемпионкой Олимпиады-2008 на дистанции 200 метров на спине. Ковентри установила новый мировой рекорд - 2 минуты, 5,24 секунды. Второе место заняла американка Маргарет Холзер, а третье - японка Рейко Накамура.

*** Британская пловчиха Ребекка Эдлингтон выиграла золотую медаль пекинской Олимпиады на дистанции 800 метров вольным стилем, установив новый мировой рекорд (8 минут, 14,10 секунды). Серебро досталось итальянке Алессии Филиппи, а бронза - датчанке Лотте Фриис.

*** Бразильский пловец Сезар Сьело Фильо стал олимпийским чемпионом на дистанции 50 метров вольным стилем, установив новый рекорд Олимпиад (21,30 секунды). Серебряную и бронзовую медали завоевали французы Амори Лево и Ален Бернар.

*** Американский пловец Майкл Фелпс завоевал седьмую золотую медаль Олимпиады в Пекине. 16 августа Фелпс выиграл заплыв на 100 метров баттерфляем, установив новый олимпийский рекорд (50,58 секунды). Сербский пловец Милорад Кавич отстал от американца на 0,01 секунды. Третье место занял австралиец Эндрю Лотерстейн.

После 50 метров дистанции Фелпс шел седьмым, отставая от лидировавшего Кавича на 0,38 секунды. Фелпс предпринял финишный рывок, но и на последних метрах заплыва серб опережал американца. Фелпс сумел опередить соперника лишь на касании бортика.

Таким образом, 23-летний американец повторил рекорд своего соотечественника Марка Спитца, выигравшего семь золотых медалей на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене. Фелпс может превзойти достижение Спитца 17 августа, когда он примет участие в эстафете 4х100 метров комплексным плаванием, где американцы считаются фаворитами.

Всего за карьеру Фелпс завоевал 13 золотых олимпийских наград и является самым титулованным спортсменом в истории Олимпиад.

По материалам олимпийского проекта Ленты.ру